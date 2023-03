POL-PPMZ: Mainz-Neustadt - Anzeigenaufnahme mit interessanter Wendung

Mainz-Oberstadt (ots) - Am 28.02.23 um 14:32 Uhr befährt ein Linienbus die Straße "Am Fort Elisabeth" in Richtung Fichteplatz und querte dort die Pariser Straße, um auf der Busspur weiter zu fahren. Ein 40-Jähriger Mainzer steht zu dieser Zeit mit seinem PKW auf den Straßenbahngleisen, da er trotz stockenden Verkehrs in den Kreuzungsbereich eingefahren ist. Um die ...

mehr