Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Schulkindern

Mainz-Oberstadt (ots)

Am 28.02.23 um 14:32 Uhr befährt ein Linienbus die Straße "Am Fort Elisabeth" in Richtung Fichteplatz und querte dort die Pariser Straße, um auf der Busspur weiter zu fahren.

Ein 40-Jähriger Mainzer steht zu dieser Zeit mit seinem PKW auf den Straßenbahngleisen, da er trotz stockenden Verkehrs in den Kreuzungsbereich eingefahren ist. Um die Gleise frei zu machen wechselt er verbotswidrig auf die Busspur und der Linienbus muss eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei stürzen fünf Schulkinder und eine ältere Frau zu Boden und erleiden leichte Prellungen.

Anschließend flüchtet der Unfallverursacher über eine rot zeigende Ampel in Richtung Innenstadt. Es kommt nicht zum Zusammenstoß zwischen Bus und PKW.

Der Unfallverursacher kann jedoch im Nachgang durch die Mainzer Polizei ermittelt und angehört werden. Er hat nun mit einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung, sowie mehrerer Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell