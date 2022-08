POL-DA: Viernheim: Bettdecke gerät in Brand/Polizeistreife verhindert Schlimmeres

Lampertheim (ots) - Ein Schuppen sowie eine daneben befindliche Gartenhütte in der Burgstraße wurden am Montagmorgen (29.08.), gegen 6.00 Uhr, ein Raub der Flammen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand anschließend rasch löschen. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern an. Verletzt wurde niemand. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der ...

