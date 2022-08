POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Gestohlener Radlader aufgefunden

Rimbach (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Burgunderstraße geriet in der Zeit zwischen Freitagabend (26.08.) und Sonntagabend (28.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Unbekannten verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten und ließen dort auf ihrer Suche nach Wertgegenständen unter anderem Geld, Schmuck und eine Digitalkamera mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in ...

mehr