Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Falscher Sparkassen-Mitarbeiter stiehlt Geld

Duisburg (ots)

Eine 78 Jahre alte Duisburgerin staunte nicht schlecht, als am Pfingstsonntag (5. Juni, 18 Uhr) offenbar die Sicherheitsabteilung der Sparkasse bei ihr anrief: Die Sparkasse habe seltsame Kontobewegungen bemerkt. So soll der Online-Händler "Zalando" über 4000 Euro von dem Konto der Seniorin abgebucht haben. Ein Handeln sei sofort nötig, daher käme jetzt ein Mitarbeiter sofort bei ihr vorbei, sagte ihr die fremde Stimme am Telefon. Die Frau ließ den Unbekannten gegen 19:20 Uhr in ihre Wohnung auf der Marienstraße. Der falsche Sparkassen-Mitarbeiter, der einen hellen Pullover zur Jeans trug, nahm ihre Geldscheine genau unter die Lupe - angeblich, um Fälschungen zu enttarnen. In Wahrheit nutzte er die Gelegenheit offenbar, um Geldscheine einzustecken. Nachdem er wieder gegangen war, bemerkte die Duisburgerin, dass ihr Bargeld fehlte. Zeugen, die im Umfeld der Marienstraße den verdächtigen Mann gesehen haben, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

