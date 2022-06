Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Auto kollidiert mit Motorradfahrer

Duisburg (ots)

Ein Motorradfahrer (19) ist am Donnerstagnachmittag (2. Juni, 16:15) auf der Angermunder Straße mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann im BMW (56) berichtete der Polizei, dass er nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, als er von dem 19-Jährigen überholt wurde, der somit seinen Weg schnitt. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell