Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Hartenberg-Münchfeld - erneuter Fall der Betrugsmasche via WhatsApp

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Montag, den 27.02.2023 haben bislang unbekannte Täter erneut mit der bereits bekannten Betrugsmasche via WhatsApp (hier berichteten wir bereits) zugeschlagen. Hierbei wurde eine 67-jährige Frau aus Mainz zunächst per SMS von ihrem vermeintlichen Sohn kontaktiert, als welchen sich die Täter ausgegeben haben. Im weiteren Verlauf wurden dann durch die Täter über WhatsApp Geldforderungen per Überweisung im vierstelligen Bereich gestellt. Diesen kam die Frau auch nach.

Erst im Nachgang wurde der Betrug bekannt, als immer weitere Geldbeträge per Überweisung gefordert wurden. Hier wurde die Frau misstrauisch und meldete den Fall schließlich der Polizei.

Mittels dieser Betrugsmasche wurde am gleichen Tag im Bereich Mainz mehrfach versucht, Geld zu erlangen, wobei der Betrugsversuch den Kontaktierten glücklicherweise rechtzeitig aufgefallen ist. Seien Sie daher in jedem Fall wachsam und tätigen keine Überweisungen nach Aufforderung per WhatsApp, SMS, E-Mail oder Telefon. Halten Sie in solchen Fällen immer über ein anderes Medium Rücksprache mit ihren tatsächlichen Angehörigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell