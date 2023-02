Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - 46-Jährige von eigenem Auto eingeklemmt

Mainz (ots)

Eine 46-jährige Mainzerin erlitt am Donnerstagmorgen einen Beckenbruch, als sie durch ihr rückwärts rollendes Auto an einer Leitplanke eingeklemmt wurde.

Die Mainzerin befuhr zunächst die Stephan-Karl-Michel-Straße im Ortsteil Weisenau bergauf und hielt am Fahrbahnrand. Dort lud sie ein Fahrrad in den Kofferraum und war gerade damit fertig, als sich ihr Auto ohne Fremdeinwirkung selbstständig in Bewegung setzte. Es gelang ihr nicht, das rückwärts rollende Auto aufzuhalten und wurde durch dieses zwischen einer Leitplanke und dem Fahrzeugheck eingeklemmt. Ein zufällig anwesender 26-jähriger Wiesbadener versuchte leider erfolglos die Frau wegzuziehen, konnte das Einklemmen aber nicht mehr verhindern. Er half ihr dann sich aus der Einklemmung zu befreien und bat weitere Personen um Hilfe.

Der verständigte Rettungsdienst brachte die Frau in die Notaufnahme einer Mainzer Klinik. Am Auto und an der Leitplanke entstand leichter Sachschaden.

Ein Fahrzeug abzustellen und nicht gegen z.B. wegrollen zu sichern, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Wird durch das Fahrzeug ein Unfall verursacht, beläuft sich das Verwarngeld auf 25 EUR. Das Verwarngeld wurde nicht erhoben. Der Geschädigten wurde darauf hingewiesen, wie Autos abzustellen sind, um diese am wegrollen zu hindern.

