POL-PPMZ: Mainz - Betrug an Tankstelle - Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Mainz (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag zunächst einen Autofahrer an einer Tankstelle in Mainz-Hechtsheim um 100,- EUR betrogen und im Anschluss, ohne zu zahlen getankt.

Weil ein Transporter mit ausländischem Kennzeichen auf der Autobahn angehalten und die Warnblinkanlage eingeschaltet habe, blieb ein 48-jähriger Autofahrer stehen und bot seine Hilfe an. Der Fahrer erklärte, nur noch sehr wenig Treibstoff im Tank zu haben und sei auf dem Weg in seine Heimat. Er habe aber kein Geld mehr um zu tanken. Daraufhin fuhren sie zu einer Tankstelle in Mainz-Hechtsheim, an welcher der Autofahrer dem vermeintlichen Bedürftigen 100,- EUR übergab und fuhr weiter. Der Täter tankte seinen Transporter auch voll, verließ jedoch das Tankstellengelände ohne zu zahlen. Dies fiel wiederum dem Tankwart auf, der dann auch die Polizei verständigte. Diese verlief ergebnislos. Ermittlungen bei dem 48-Jährigen ergaben, dass er aus Hilfsbereitschaft die 100,- EUR übergeben habe und den Fahrer nicht kenne. Die Polizei Mainz hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

