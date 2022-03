Polizei Hagen

POL-HA: Auto innerhalb von fünf Minuten geknackt - Opfer sehen Täter flüchten

Hagen-Garenfeld (ots)

Am Dienstag, 22.03.2022, parkte ein 47-Jähriger seinen Opel um 16:50 Uhr in der Straße Zur Feldlage zirka 100 Meter vor der Einmündung Ruhrtalstraße im Kurvenbereich ab. Er verließ sein Fahrzeug für ein Telefonat von lediglich fünf Minuten und ließ den PKW kurz außer Sichtweite. Als er zurückkehrte, waren die Fahrer- und die Beifahrerseite eingeschlagen. Er sah noch, wie ein Mann in einen hellen PKW sprang, in dem weitere Personen saßen, und sehr schnell davonfuhr. Die Person war zirka 25-35 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Es stellte sich heraus, dass der Dieb einen leeren Rucksack des 47-Jährigen, sowie eine Laptoptasche seiner Begleitung samt persönlichen Gegenständen stehlen konnte. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 02331 986 2066 zu melden. (hir)

