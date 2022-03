Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen stellt wichtige Informationen und Hinweise für Geflüchtete aus der Ukraine auf der Homepage zur Verfügung - Infoplakate werden an Anlaufstellen ausgehängt

Hagen (ots)

Auch in Hagen sind bereits zahlreiche kriegsbedingt geflüchtete Menschen aus der Ukraine angekommen. Der Konflikt in ihrem Heimatland bedeutet für sie unendliches Leid. In dieser schwierigen Zeit möchte die Polizei Hagen als Ansprechpartner zur Seite stehen und die vorhandene Hilfsbereitschaft deutlich signalisieren. Aus diesem Grund wurde auf der Homepage der Polizei Hagen eine Informationsseite eingerichtet, auf der wichtige Hinweise und Erreichbarkeiten aufgeführt sind. Diese Informationsseite steht auf Ukrainisch zur Verfügung. In Kürze werden an den möglichen Anlaufstellen, wie den Hagener Polizeiwachen und dem Infopoint der Stadt Hagen im Rathaus II am Berliner Platz, Infoplakate aufgehängt (Dokument ist der Pressemeldung angehängt). Auf diesen wird auf Deutsch und Ukrainisch der Hinweis auf die Infoseiten der Polizei Hagen und der Stadt Hagen gegeben. Diese sind durch einfaches Einscannen der QR-Codes oder durch Eingeben der abgedruckten Kurz-URL aufrufbar. (sen)

Die Infoseite der Polizei Hagen ist hier zu finden:

https://url.nrw/InfoseiteFuerGefluechtete (Deutsch) https://url.nrw/Polizei-Hagen (Ukrainisch)

