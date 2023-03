Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 12-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 13 Uhr fuhr eine 66-jährige Smart-Fahrerin auf dem Rheinauer Ring in Richtung des Kreisverkehrs am Karlsplatz. Als eine 12-jährige Radfahrerin vor dem Kreisverkehr die Straße überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW. Das Fahrrad geriet hierbei unter den Smart. Die 12-Jährige fiel zunächst auf die Motorhaube und stürzte anschließend auf die Straße. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell