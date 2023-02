Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zwischen Freitag, 18. Februar, und Samstag, 19. Februar, wurden am Bockumer Weg, dem Nordenstiftsweg und der Ruppiner Straße gleich mehrere Mülltonnen durch Unbekannte in Brand gesetzt.

Am Freitag gegen 20.40 Uhr meldete ein Zeuge den Brand zweier Müllcontainer am Bockumer Weg. Die beiden Container wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und verhinderten so den Übertritt auf einen dritten Container.

Am Samstag gegen 20.10 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand von insgesamt drei Müllcontainern im Nordenstiftsweg und der Ruppinger Straße gerufen. Auch hier waren die Müllcontainer nach der Löschung durch die Feuerwehr vollständig zerstört.

Hinweise zu den Bränden sowie verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell