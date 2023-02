POL-HAM: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots) - Bei einem Alleinunfall auf der Veistraße am Sonntag, 19. Februar, verletzte sich eine 60-jährige Frau aus Hamm leicht. Die 60-Jährige befuhr mit ihrem Opel gegen 6 Uhr die Veistraße in Richtung Osten. Auf gerader Strecke verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, kollidierte mit einem geparkten Ford und kam auf einem Grünstreifen seitlich des Gegenverkehrs zum Stehen. Die Opel-Fahrerin wurde in ...

mehr