POL-HAM: Audi bei Verkehrsunfall beschädigt

Hamm-Mitte (ots) - Eine 47-Jährige wurde am Sonntag, gegen 17.10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße schwer verletzt. Sie befuhr die Werler Straße mit einem Toyota in südliche Richtung und stieß an der Einmündung Heinrich-Lübke-Straße mit dem abbiegenden VW Golf eines 21-Jährigen zusammen. Die Frau musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die ...

