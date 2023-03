Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, B 37/ Wieblingen: Unfall an der Leitplanke

Heidelberg (ots)

Ein Audi-Fahrer befuhr am Montagmorgen, gegen 01.45 Uhr die B 37 in Richtung Heidelberg - von der BAB 656 kommend. Etwa zwanzig Meter vor der dortigen Haltebucht soll ein unbekanntes Tier die Fahrbahn überquert haben, sodass der Audi-Fahrer ausweichen musste und dadurch mit der Leitplanke kollidierte. Das Tier wurde hierbei nicht verletzt. Der Unfallschaden am Fahrzeug und an der Leitplanke bewegt sich im niedrigen fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Heidelberg Süd sucht nun Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang machen können und bittet diese, sich unter Tel.: 06221 34180 zu melden.

