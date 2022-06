POL-Bremerhaven: Unbekannte zerstören Spielgerät in Leherheide - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen kam es am Mittwochabend, 2. Juni, in Bremerhaven-Geestemünde. Ein 74-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes gegen 18 Uhr die Georgstraße in nördliche Richtung, und beabsichtigte sein Auto am rechten Fahrbahnrand zu parken. Während ein hinter ihm fahrender 26-Jähriger in einem Audi noch rechtzeitig anhalten konnte, erkannte eine 19-jährige VW-Polo-Fahrerin ...

