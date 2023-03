Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, A 6: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Schwetzingen (ots)

Am Montagabend, gegen 22.15 kam es auf der A 6, bei der Anschlussstelle Schwetzingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Bei stockendem Verkehr fuhr ein Audi-Fahrer auf eine VW-Fahrerin auf, wodurch sich der VW um 180 Grad drehte und auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der Unfallverursacher kam mittig zwischen zwei Fahrspuren zum Stehen. Aufgrund der Fahrzeugteile, welche sich über alle Fahrbahnen verteilt hatten, musste die Autobahn kurzfristig in der Zeit von 22.20 Uhr - 22.30 Uhr gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die beiden Insassen des VW wurden leicht verletzt in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell