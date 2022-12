POL-HAM: Einbruch in Döner-Imbiss

Hamm-Pelkum (ots) - Eine Radfahrerin wurde am Donnerstagmorgen, 15. Dezember, bei einem Unfall Auf dem Daberg schwer verletzt. Gegen 5.30 Uhr fuhr ein 32-jähriger aus Hamm mit seinem Kia vom Fahrbahnrand an und wendete anschließend auf der Straße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der 54-jährigen Radfahrerin, die in Richtung Süden unterwegs war. Die Hammerin stürzte und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen ...

