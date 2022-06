Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handtasche aus PKW gestohlen

Geilenkirchen (ots)

Aus einem PKW, der auf einem Parkplatz am Friedhof in der Straße An der Vogelstange stand, stahlen Unbekannte bereits letzte Woche Freitag (17. Juni) zwischen 16.10 Uhr und 16.30 Uhr eine Handtasche mitsamt Inhalt.

