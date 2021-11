Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw missachtet Vorfahrt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 10.11.2021, gegen 10:50 Uhr kam im Bereich Dostojewskistraße/ Wilhelm-Külz-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Fahrer eines Pkw Opel hatte die Absicht aus der Dostojewskistraße in die W.-Külz-Straße abzubiegen. Dabei beachtete er nicht einen vorfahrtsberechtigten Pkw VW, so dass es zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 78-jährige Fahrer des Pkw VW wurde dabei leicht verletzt. Die PI Altenburger Land hat Ermittlung zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell