Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit fast 1,4 Promille von der Fahrbahn abgekommen

A 61/Bingen (ots)

Ein 34-jähriger PKW-fahrer befuhr am 18.12.2022 gegen 05:45 Uhr die A 61 in Richtung Ludwigshafen. Auf Höhe der Überleitung zur A 60, Fahrtrichtung Mainz, kam der 34-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Anpralldämpfern der Fahrbahntrennung. Nach der Kollision kam der PKW einige Meter weiter auf dem Seitenstreifen zum Stillstand, das Heck ragte jedoch deutlich auf die linke Fahrspur. Am PKW des 34-Jährigen entstand hoher Sachschaden, den die Polizei auf 10.000 Euro schätzt. Den Sachschaden am Anpralldämpfer wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, die den Unfall aufnahmen, stellten bei dem 34-Jährigen Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab fast 1,4 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Er muss mit einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen und mit einem Strafverfahren.

