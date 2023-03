Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firma - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Montag, 06.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Firmengelände in der Petersbergstraße ein. Die unbekannten Täter drangen über ein Rolltor in das Firmeninnere ein und entwendeten dort Kupfer. Dieses wurde vermeintlich mit einem größeren Fahrzeug von der Tatörtlichkeit abtransportiert. Der Firma entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Meckesheim zu melden, unter: 06226-1336.

