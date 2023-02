POL-PPRP: Bei Autounfällen leicht verletzt

Neuhofen (ots) - Am 02.02.2023 gegen 19.40 Uhr, kam es in einem 15-stöckigen Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Ersten Ermittlungen zufolge entstand der Brand in der Küche einer Wohnung in der obersten Etage. Sowohl die Personen in der betroffenen Wohneinheit als auch die sonstigen Bewohnerinnen und Bewohner des Anwesens, blieben unverletzt. Der Brand wurde vollständig gelöscht. Die Brandwohnung ist aktuell nicht ...

