Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Katalysator entwendet

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht vom 31.01.2023 auf den 01.02.2023 einen Katalysator aus einem Pkw. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum im Edinburger Weg abgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell