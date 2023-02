POL-PPRP: Mit gestohlenen Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer übersah am Dienstagmittag (31.01.2023) beim Abbiegen eine 59-jährige Fahrradfahrerin in der Saarlandstraße, die verbotswidrig die falsche Straßenseite befuhr, und stieß mit ihr zusammen. Die 59-Jährige verletzte sich hierbei. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

