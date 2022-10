Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Sportlounge im Fokus Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Samstag (15.10.) haben Einbrecher ihr Unwesen in der Frankfurter Straße getrieben und sind in die Räume einer Sportlounge eingebrochen. Die Tatzeit wird nach ersten Ermittlungen zwischen 0.40 Uhr und 0.55 Uhr eingegrenzt. Über ein Fenster hatten sich die Unbekannten Zugang zu den Räumen verschafft und dort alle Schubladen durchwühlt. Sie erbeuteten einen geringen Geldbetrag aus der Kasse und ließen zudem einen Schokoriegel mitgehen. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

