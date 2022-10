Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (14.10.) und Samstag (15.10.) haben Kriminelle versucht in einen Kindergarten am Schlossgartenplatz einzubrechen. Ihre Hebelspuren und der damit verursachte Schaden waren am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr entdeckt worden. Glücklicherweise hielten die zwei Türen dem kriminellen Vorhaben stand und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell