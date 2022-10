POL-DVS: 3 Leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Darmstadt (ots) - Von Freitag (14.10.2022) auf Samstag (15.10.2022) in der Zeit von 19:00 Uhr bis 09:25 Uhr wurde in der Martinstraße Ecke Ohlystraße ein Audi A5 in dunkelgrau durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in ...

