POL-ERB: Unfall verursacht und von der Unfallstelle geflüchtet

Michelstadt (ots)

Am Sonntag (16.10.), gegen 2Uhr, kam es auf der Relystraße in Michelstadt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der aktuell noch unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit seinem schwarzen Alfa Romeo, besetzt mit einer weiteren Person und einem Kleinkind, die Relystraße aus Richtung Hammerweg kommend. Im Bereich der anliegenden Tanzschule, kam der Fahrer, nach aktuellem Ermittlungsstand, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen mehrere Bäume am rechten Fahrbahnrand und kam schließlich stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Hier ließen die wohl unverletzten Fahrzeuginsassen schließlich den PKW zurück und entfernten sich von der Unfallstelle. Der Schaden an dem PKW und den Bäumen wird mit ca. 30.000EUR beziffert. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach, Tel. 06062/953-0, entgegen.

