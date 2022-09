Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Tandemfahrer gestürzt - 81-Jähriger verletzt

Stockach (ots)

Ein Tandemfahrer ist bei einem Sturz auf der Zielstraße am Dienstagmittag verletzt worden. Ein 81-jähriger Mann war in Begleitung seiner 76 Jahre alten Frau mit einem Tandem unterwegs. Als die beiden mit dem Gefährt von der Straße auf den daneben verlaufenden Radweg wechselten, blieb das Zweirad an der Bordsteinkante hängen und fiel auf die rechte Seite. Der 81-Jährige erlitt bei dem Sturz Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 76-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Am Tandem entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell