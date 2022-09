POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Auf einem Parkplatz ein Auto angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Deißlingen (ots) - Ein Rennradfahrer und ein Pedelec-Fahrer sind am Montag auf dem Radweg parallel zur Feldbergstraße zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr in einer Kurve, in der die beiden 53 und 64-jährigen sich jeweils entgegenkamen. Beim Ausweichen streiften sie sich am Ellbogen und stürzten danach. Der 53-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit leichteren Verletzungen in eine Klinik gebracht. ...

mehr