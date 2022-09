Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Dreister Dieb stielt E-Bike aus Garage

Rottweil (ots)

Ein neuwertiges Pedelec ist am Montag aus einer Garage in der Goethestraße gestohlen worden. Die Besitzerin des mehrere Tausend Euro teuren Elektrorades, das unverschlossen dort abgestellt war, hat deswegen Anzeige erstattet. Wie die Polizei feststellte, dürfte sich der Diebstahl des neuwertigen grauen Damenfahrrades mit auffällig roten Satteltaschen der Marke "Specialized" zwischen 16 und 21 Uhr ereignet haben. Hinweise zu dem Dieb und Verbleib des Fahrrades bitte an die Polizei Rottweil unter Telefon 0741 4770.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell