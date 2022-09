Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Zwei Verletzte bei Unfall

Schramberg (ots)

Bei einem Unfall am Montagmittag in der Bahnhofstraße ist ein Pedelec-Fahrer mit einem Elektromotorroller zusammengestoßen. Beide Fahrer stürzten und zogen sich Schürfungen und Prellungen zu. Der 77-jährige Fahrradfahrer erlitt sogar ein Knochenbruch, weswegen er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Unfall passierte, als der Radler links abbiegen wollte und den Fahrstreifen wechselte. Am Elektro-Kleinkraftrad des 49-jährigen anderen Unfallbeteiligten entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

