Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Einbrecher von Polizei festgenommen

Schramberg (ots)

Die Polizei hat am späten Montagabend einen Einbrecher, der im Gewerbegebiet H.A.U. in eine Firma eingestiegen war, noch am Tatort vorläufig festgenommen. Ein ausgelöster Alarm und Hinweise aus der Nachbarschaft haben zu einem Polizeieinsatz und schnellen Erfolg geführt. Kurz vor 23 Uhr signalisierte die Alarmanlage des Softwareunternehmens einen Einbruchsalarm und parallel hierzu gingen auch Hinweise bei der Polizei hierzu ein, weshalb sofort eine Streife das Gebäude kontrollierte. Nachdem Bewegungen im Innern wahrgenommen werden konnte, forderten die Beamten weitere Kräfte an, darunter auch Beamte mit Diensthunden. Mit Unterstützung umliegender Dienststellen wurde das Gebäude umstellt. Als der 27-jährige Verdächtige zu einem offensichtlich gewaltsam geöffneten Fenster kam, wurde er sofort festgenommen, durchsucht und anschließend zur Polizeiwache verbracht. Wie es sich herausstellte, stand der bereits wegen gleichen und ähnlichen Delikten bekannte Mann unter Alkoholeinfluss. Die weiteren Hintergründe zu der Tat und ob noch weitere Fälle auf das Konto des Verdächtigen gehen, müssen noch von der Polizei Schramberg in den nächsten Tagen noch ermittelt werden. Mittlerweile befindet sich der Mann wieder auf freiem Fuß. Der Schaden am Fenster beträgt mehrere Hundert Euro.

