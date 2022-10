Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Einbrecher suchen Gaststätte heim

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Reinheim (ots)

Auf eine Gaststätte in der Kirchstraße hatten es Einbrecher am Sonntag (16.10.) abgesehen. Mit einem Stein beschädigten die Kriminellen in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 7.45 Uhr ein Fenster des Gebäudes und verschafften sich auf diesem Weg gewaltsam Zugang. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden sie fündig und erbeuteten Geld. Mit ihrer Beute flüchteten sie. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 1000 Euro. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

