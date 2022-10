Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Einfamilienhaus nach Wertvollem durchsucht

Roßdorf (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle offenbar die längere Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses "An der Rodelbahn" ausgenutzt und Beute gemacht. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten über eine rückwärtig gelegene Terrassentür in der Zeit zwischen Mittwoch (5.10.) und Montag (10.10.) gewaltsam Zugang zu dem Anwesen und durchsuchten die Räume nach Wertvollem. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie eine Münzsammlung. Der verursachte Gesamtschaden ist bislang noch nicht beziffert. Die Kripo in Darmstadt ermittelt und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

