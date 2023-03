Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Bergheim: Versuchter Überfall auf Hotel - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Montagabend, gegen 19.50 Uhr begaben sich drei männliche, bislang unbekannte Täter mit einem Beil zur Rezeption eines Hotels in der Czerny Ring und teilten mit dass es sich um einen Überfall handle. Die Angestellten des Hotels reagierten schnell, schlossen sich in ein Büro ein und alarmierten den Notruf. Hierauf verließen die Männer bereits nach wenigen Sekunden die Rezeption wieder in Richtung Hebelstraße.

Alle drei Männer hatten ihr Gesicht verdeckt, so dass keinerlei Angaben über das Aussehen wie z.B. das Alter der Täter gemacht werden konnte.

Der Täter, welcher das Beil mit sich führte, war mit einer weißen Jacke/bzw. Pulli bekleidet und trug eine schwarze Jogginghose, sowie helle Nike Turnschuhe. Ein weiterer Täter war schwarz bekleidet, trug allerdings bei Tatausführung weiße Handschuhe und führte einen Rucksack mit sich. Der dritte Täter war ebenfalls komplett schwarz bekleidet, hatte auch schwarze Handschuhe an. Ersten Ermittlungen zufolge kamen die Täter aus der Hebelstraße und verließen das Hotel auch wieder in diese Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu den Tätern oder dem Tathergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174 4444, beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell