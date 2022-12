Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg 49-Jähriger beleidigt Einsatzkräfte und leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es am Bahnhof in Herrenberg zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Ein 49 Jahre alter Mann war zunächst, da er in der Bahnhofsunterführung mit musikalischen Darbietungen Spenden einzunehmen versuchte, durch Mitarbeitende der Deutschen Bahn des Bahnhofs verwiesen worden. Diesen gegenüber verhielt er sich aggressiv und beleidigte sie auch. Hierauf wurden Einsatzkräfte des Polizeireviers Herrenberg hinzugezogen. Während die Beamtin und ihre Kollegen den 49-Jährigen einer Personenkontrolle unterzogen, beleidigte der Mann, der vermutlich alkoholisiert war, sie und trat auch nach ihnen. Hierauf mussten ihm Handschließen angelegt werden, wogegen er sich jedoch ebenfalls wehrte, was dazu führte, dass ein Beamter leichte Verletzungen erlitt. Im Anschluss wurde er zum Polizeirevier Herrenberg gebracht, wo er wiederum die anwesenden Polizistinnen und Polizisten beleidigte. Aufgrund seines Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen und musste bis zum Abend in der Gewahrsamseinrichtung bleiben. Dort leistete er ein weiteres Mal Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Der 49-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

