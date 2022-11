Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Am Steuer eingeschlafen?

Am Mittwoch geriet ein Autofahrer in Heidenheim in den Gegenverkehr.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7.15 Uhr in der Sudetenstraße. Der 37-Jährige geriet mit seinem Seat nach links und stieß mit einem entgegenkommenden VW seitlich zusammen. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er wohl kurz eingeschlafen sei. Bei dem Unfall verletzte sich der Unfallverursacher leicht. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 19.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert von Fahrerinnen und Fahrern, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

