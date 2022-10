Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Stein von Brücke auf Auto geworfen - Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Steinwurf auf ein fahrendes Auto. Der Vorfall ereignete sich schon am Dienstag, den 11. Oktober um 14:50 Uhr. Die Geschädigte fuhr mit ihrem Auto auf der Straße "Zum Sorpedamm" in Langscheid. Als sie unter der Fußgängerbrücke, die vom Hakenbrinkweg Richtung Jugendherberge führt, durch fuhr wurde ein Stein von der Brücke auf ihr Auto geworfen. Der Stein war im Durchmesser circa 3-4 Zentimeter groß und traf die Sonnenblende des geöffneten Schiebedachs. Wäre die Sonnenblende nicht da gewesen, wäre der Stein in das Fahrzeuginnere gelangt. Nach Angaben der geschädigten Autofahrerin standen auf der Brücke mehrere Kinder. Sie hat ihr Auto sofort angehalten, konnte die Kinder aber nicht mehr entdecken. Die Frau kann nur angeben, dass sie die Kinder nicht näher beschreiben kann. Sie seien ungefähr so groß gewesen, dass sie gerade über das Geländer hätten schauen können. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell