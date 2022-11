Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Einbruch - Wiederholt eingebrochen

In der Nacht zum Dienstag blieben Unbekannte bei einem Einbruch in Biberach ohne Beute.

Ulm (ots)

Unbekannte hebelten eine Tür an einem Geschäft in der Kolpingstraße auf. Sie durchwühlten die Schränke, fanden jedoch nichts Brauchbares. Die Polizei Biberach (07351/4470) sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Sie sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Womöglich waren es die gleichen Täter wie vor rund zwei Wochen. Denn da brachen Unbekannte schon einmal in das Geschäft ein (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5370481).

Geschäfte, Gaststätten und andere Gewerbe- und Freizeiträume sind nach polizeilicher Erfahrungen immer wieder Ziele von Einbrechern. Da Fenster und Türen meist Schwachstellen eines Gebäudes bilden, stehen sie im Fokus der Einbrecher. Ihnen kann die Arbeit erschwert werden, indem Sicherungen installiert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Biberach und Umgebung ist dieser unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

