Am Wochenende brachen Unbekannte in Biberach in mehrere Gebäude ein.

In der Zeit zwischen Freitag und Montag waren Einbrecher in Biberach unterwegs. In der Kolpingstraße hebelten sie die Tür eines Geschäftes auf. Sie fanden Geld das sie mitnahmen. Bei einer Firma in der Breslaustraße scheiterten sie zunächst an der Tür. Anschließend drückten sie ein Fenster ein und gelangten so in das Innere. Sie fanden mehrere Werkzeuge die sie stahlen. Am Gebäude daneben schlugen die Täter ein Fenster ein. Im Inneren fanden sie mehrere Tresore. Sie öffneten die Tresore gewaltsam und stahlen das Geld. Die Polizei Biberach (07351/4470) sicherte Spuren. Die Höhe der Schäden an den Gebäuden sowie das genaue Diebesgut wird noch ermittelt. Ebenso ist Gegenstand der Ermittlungen, ob es sich bei den drei Einbrüchen möglicherweise um dieselben Täter handelte.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

