POL-PB: Gasflaschen am Baumarkt gestohlen

Paderborn (ots) - Mit rund 800 Polizeikräften in der Paderborner Region im Übungseinsatz Die Fortbildungsstelle Einsatzführung, Bereitschaftspolizei des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) der Polizei NRW trainiert am Mittwoch, dem 26.10.2022, in der Zeit von 08:30 Uhr bis ...

mehr