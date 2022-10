Polizei Paderborn

POL-PB: Fortschreibung: Senior nach Elektromobil-Unfall in Paderborn-Elsen ermittelt

Paderborn-Elsen (ots)

Am Montagmorgen kam es vor dem Kirchplatz in Paderborn-Elsen zu einem Unfall zwischen einem 83-jährigen Senior und einer 73-jährigen Seniorin. Beide waren mit einem Elektromobil unterwegs und kollidiert. Da sich der Senior vom Unfallort entfernte, ohne sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern, ermittelte die Polizei Paderborn wegen Unfallflucht. Dazu bat sie per Pressemitteilung sowie über ihre Profile in den sozialen Medien um weitere Zeugenhinweise, welche dankenswerterweise eingingen. Der Senior konnte so ermittelt werden. Die Polizei dankt allen Zeugen für die Mithilfe.

