Emmerich am Rhein (ots) - Am Mittwoch (21. September 2022) zwischen 16:20 Uhr und 16:30 Uhr, kam es an der Oelstraße in Emmerich zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter roter Fiat Doblo wurde bei dem Unfall am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Hinweise zum beschriebenen ...

