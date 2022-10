POL-PB: Seniorin angefahren - Polizei sucht Fahrer von Senioren-Elektromobil

Altenbeken/Lichtenau (ots) - (mb) In Altenbeken und Lichtenau waren am frühen Freitagmorgen Einbrecher an Lebensmittel-Geschäften aktiv. Zwischen etwa 02.00 Uhr und 02.30 Uhr versuchten Täter in den Markant-Markt an der Hüttenstraße in Altenbeken einzudringen. Die Eingangstür hielt den Einbruchversuchen stand. Auch ein vergittertes Fenster wurde von den Tätern vergeblich angegangen. Die Polizei geht von mindestens ...

