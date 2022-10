Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Wermelskirchen - An Infoständen der Polizei Rhein-Berg über Einbruchschutz informieren

Bergisch Gladbach / Wermelskirchen (ots)

Im Rahmen der landesweiten Kampagne zur Bekämpfung von Wohnungseinbruchdiebstahl haben Bürgerinnen und Bürger am kommenden Wochenende die Möglichkeit, sich zu Themen rund um Einbruchschutz beraten zu lassen.

Am Freitag (28.10.) wird ein Fachteam der Polizei daher ab 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr im Rewe-Markt in Wermelskirchen anwesend sein und den Bürgerinnen und Bürgern sowie allen interessierten Medienvertreterinnen und -vertretern Fragen beantworten.

Am Samstag (29.10.) ist das Kommissariat Kriminalprävention / Opferschutz dann ab 10:00 Uhr in der Rhein-Berg Galerie in Bergisch Gladbach, um auch hier Beratungen anzubieten.

Folgende grundlegende Tipps gibt die Polizei rund um Einbruchschutz:

In dem meisten Fällen dringen die Täter mittels Aufhebeln von Fenstern und Türen in die Häuser ein. Sorgen Sie für eine mechanische Sicherung in Form von hebelsicheren Türen und Fenstern.

Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung Ihres Hauses, egal ob Sie anwesend sind oder nicht. Licht simuliert vor allem in der dunklen Jahreszeit Anwesenheit. Es gibt diverse technische Möglichkeiten, das Licht auch bei Abwesenheit elektronisch zu steuern.

Wenn Ihnen die mechanische Sicherung nicht ausreicht, sind Alarmanlagen- und Videoüberwachungssysteme eine gute Möglichkeit. Die Systeme lösen dann beispielsweise über eine App einen Bewegungsalarm auf Ihrem Grundstück aus. So können Sie bei einem Einbruchsverdacht auch von außerhalb schnellstmöglich die Polizei alarmieren.

Seien Sie in jedem Fall in Ihrer Nachbarschaft aufmerksam und alarmieren Sie im Verdachtsfall die Polizei.

Eine kostenlose Beratung ist darüber hinaus natürlich auch individuell möglich. Termine, auch vor Ort bei Ihnen zuhause, können gerne unter 02202 205-444 vereinbart werden. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell