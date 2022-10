Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - E-Bike-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Führerin von Pferd

Kürten (ots)

Am Sonntag (23.10.) kam es zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Unfall auf der Raiffeisenstraße in Bechen. Eine 20-jährige Kürtenerin führte in Begleitung eines Zeugen ihr Pferd in Richtung des dortigen Guts. Nach Aussage der Geschädigten näherte sich von hinten mit hoher Geschwindigkeit ein E-Mountainbikefahrer (Kennzeichen am Fahrrad). Dieser schnitt daraufhin die Fahrbahn der beiden Fußgänger so stark ab, dass das geführte Pferd erschrak und der Kürtenerin in den Rückensprang. Dadurch fiel diese zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer verließ daraufhin die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die am Boden liegende 20-Jährige zu kümmern.

Die Geschädigte und der Zeuge beschrieben den Radfahrer als männlich, circa 30 Jahre alt, groß gebaut. Er war mit einem Helm und einem langärmligen schwarzen Oberteil, einer dunklen Sporthose und schwarz-weißen Sportschuhen bekleidet. Die gesuchte Person war mit einem schwarz-grauen E-Mountainbike mit Kennzeichen unterwegs.

Die Polizei Rhein-Berg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Radfahrer machen können, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. Vor allem der Unfallverursacher selbst wird gebeten, die Polizei zu kontaktieren. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell