Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lamborghini flüchtet vor der Polizei

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montagnachmittag (24.10.), um kurz nach 17:00 Uhr, befanden sich Polizisten des Verkehrsdienstes in ihrem Dienstwagen in der Handstraße und warteten an einer Rotlicht zeigenden Ampel.

Sie bemerkten auf der Paffrather Straße aus Richtung Schildgen kommend einen Lamborghini, der auf die B 506 in Richtung Wipperfürth abbog. Dabei beschleunigte der Fahrer seinen Sportwagen lautstark und überholte wenig später einen Pkw in einer Rechtskurve.

Die Polizisten versuchten dem Wagen zu folgen, was sich als sehr schwierig herausstellen sollte. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit floh der Sportwagen und überholte dabei mehrere Verkehrsteilnehmer. An der Kreuzung B 506 / Reuterstraße zeigte die Ampelanlage gerade Rotlicht, was der Fahrzeugführer missachtete und an einer Fahrzeugschlange vorbeifuhr und in Richtung Reuterstraße abbog.

Nur durch Zeugenhinweise konnten die Polizisten den Sportwagen wenig später abgeparkt in der Straße Römerfeld in einer Sackgasse antreffen. Der Fahrer, ein 43-jähriger Bergisch Gladbacher, saß noch in seinem Wagen und wurde von den Polizisten kontrolliert. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Der Pkw wurde als Tatmittel beschlagnahmt und durch einen beauftragten Abschleppdienst auf ein Sicherstellungsgelände verbracht.

Gegen den Fahrer wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg sucht nun nach weiteren möglichen Zeugen sowie nach Geschädigten, die bei den Überholmanövern des Lamborghini gefährdet wurden. Bitte wenden Sie sich dazu unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell